Референдумы как национальная забава

После поглощения информационного потока нескольких последних недель, создается впечатление, что в Украине референдума хотят, буквально, все. О нем говорят сепаратисты в захваченных зданиях, жители восточных областей страны на кухнях, киевляне в соцсетях, политики в кулуарах парламента, силовики на заседании СНБО... К сожалению, у каждой из этих групп свое понимание референдума, сроков его проведения и, главное, – свой список вопросов, которые следовало бы вынести на всенародное обсуждение.

Террористы определились с датой

Так, последователи «Донецкой народной республики» уверены, что проведут достойный плебисцит 11 мая. На сегодняшний день акт народного волеизъявления ими планируется организовать в Донецке, Луганске, Мариуполе, Алчевске и Славянске. По крайней мере, активисты ДНР в этих городах это подтверждают. Тем более, что, по словам председателя правительства ДНР Дениса Пушилина, «средства на референдум найдены». Как сообщалось ранее, на проведение плебисцита сепаратистам требовалось 85 миллионов гривен.

К примеру, в Луганске с призывом к жителям области «подумать и сделать свой выбор» обратился представитель сепаратистской структуры «Штаб армии Юго-Востока» Вячеслав Петров. «Дорогие соотечественники, земляки, я представитель Народного ополчения свободной Луганской области. В будущем – республики. На сегодняшний день нами взято и контролируется здание областной администрации и областной прокуратуры, идут освобождения многих зданий. Поэтому прошу вас не паниковать. Все будет в порядке... Мы готовимся к референдуму, который состоится 11 мая», - отметил террорист.

Подготовка, впрочем, состоит в том, что «ополченцы» терроризируют местные власти с требованиями предоставить для проведения референдума помещения, списки избирателей и оргтехнику. Учитывая, что, к примеру, в Донецкой ОГА им отказывают, сепаратисты обещают провести референдум в палатках.

Кроме того, проблемной остается тема вопросов, которые планируется вынести на обсуждение. С одной стороны, большинство сепаратистов настаивают на одном вопросе: «Поддерживаете ли Вы акт о государственной самостоятельности Донецкой народной республики?». С другой, часть активистов ДНР считает необходимым включить в бюллетень еще два: о необходимости присоединиться к России и относительно статуса русского языка.

Если референдум «местный», то нет такой местности – Донбасс

Но, несмотря на эти «трудности», организаторы псевдореферендума 11 мая уже заявили об ожидаемой явке — 70%. «Я жду явку до 70%. Что решат люди, этого я сказать не могу, настроения полярные. У нас нет нижнего порога явки, я признаю его (референдум) состоявшимся в любом случае. Я могу обещать открытый и честный процесс. Мы не приглашаем никаких наблюдателей конкретно, но будем рады всем. И наблюдателям, и журналистам», - заявил в интервью ВВС председатель так называемой «избирательной комиссии» Роман Лягин.

При этом его не смущает тот факт, что доступ к реестру избирателей для сепаратистов закрыт, а несколько журналистов и членов военной верификационной миссии ОБСЕ стали заложниками в Славянске. Кроме того, «ополченцев» совершенно не смущает и то, что, согласно Конституции Украины, референдум может быть либо всеукраинским, либо местным. И то «волеизъявление» народа, которое пытаются организовать, по примеру Крыма, сепаратисты на Донбассе, не попадает ни в одну из названых категорий.

«Никакого летигимного референдума так называемой какой-то Донецкой республики нет и быть не может, - заявил 30 апреля заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Магера. – Каких-либо областных и районных референдумов, даже при условии принятия закона о местном референдуме, не может быть априори, потому что не существует ни областных, ни районных общин».

Он напомнил, что местный референдум может проводиться только на уровне сельской, поселковой или городской общины. А область или регион таковыми не являются. Да и вопросы территориальной целостности страны могут обсуждаться только на уровне страны, а не отдельно взятого региона.

Днепропетровская альтернатива

Между тем, активисты Донецкой народной республики, объявляя референдум, не только не изучили законодательство, но и не учли, что далеко не все территориальные общины в Донецкой и Луганской областях их поддерживают. Многим руководителям органов местного самоуправления не нравится шантаж бандитов и диверсантов, разгуливающим с автоматами, а жители просто боятся террористов. Собственно, громады таких населенных пунктов, при поддержке местных властей, приняли решение провести 11 мая… свой референдум, отличный от сепаратистского.

На этом плебисците местные общины смогут высказаться: хотят ли они находиться под контролем криминальных элементов, провозгласивших «федерализацию», либо хотят изменить территориально-административное устройство и… войти в состав соседней, Днепропетровской области.

Для координации действий и помощи таким громадам на днях был создан Межобластной совет территориальных громад Юго-Востока Украины, а также принято решение, что проводить референдум нужно во всех населенных пунктах Донецкой и Луганской областей. «Межобластной совет окажет как консультативную поддержку, так и прямую помощь всем органам местного самоуправления с использованием всех сил и средств Штаба национальной защиты Юго-Востока Украины на территории Луганской, Донецкой, Одесской, Харьковской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей. К планированию и осуществлению действий привлекаются все руководители и депутаты органов местного самоуправления в указанных регионах», - говорится в сообщении совета 30 апреля.

«Референдум за присоединение к Днепропетровской области требует от сознательных граждан организации охраны мест проведения референдума, проведения агитации, которая начинается 1 мая. Мы готовы оказать в этом помощь», - сообщили в Штабе национальной защиты.

По словам же заместителя губернатора Днепропетровщины по вопросам внутренней политики Бориса Филатова, для проведения референдума 11 мая во всех заинтересованных в этом населенных пунктах Донецкой и Луганской областей уже многое готово. «И деньги нашли на бюллетени, и передвижные участки закупили, и поддержка есть местная приличная, и соцопросы уже имеются… Посмотрим, у кого больше голосов насчитается…Молодцы, инициаторы», - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Собственно, помимо традиционного подсчета голосов, на участках будут организованы экзит-поллы, которые покажут, какой из двух референдумов наберет наибольшую поддержку граждан. На сегодняшний день, по данным соцопросов, более 60% жителей Востока страны выступают против разрыва с Украиной и создания «Народной республики».

Впрочем, чтобы это волеизъявление имело юридически-правовые последствия, Верховная Рада, на ближайшем заседании, должна внести некоторые изменения в украинское законодательство. Но, даже если этот референдум окажется лишь консультативным опросом территориальных громад, его результат выбьет почву из-под ног пророссийских «федералистов», так как продемонстрирует реальное положение дел в Донецкой и Луганской областях с «поддержкой» сепаратистов простыми жителями Востока Украины.

Регионалы не решили, что спрашивать

Тем временем, некоторые народные депутаты от Партии регионов, которые, в целом, поддерживают действия «ополченцев» Донецкой народной республики и не скрывают этого, называют датой референдума 25 мая. «Мы считаем, что референдум должен быть проведен не позднее 25 мая, не позднее дня первого тура президентских выборов», - заявил на брифинге во вторник народный депутат от Партии регионов Николай Левченко.

Впрочем, в этом случае сепаратистам стоит иметь в виду, что речь идет не о местном, а о всеукраинском плебисците. К тому же, регионалы говорят только о вопросе статуса русского языка в Украине. «Что касается других вопросов – делегирование полномочий, региональной политики, бюджетной политики – это вопросы, которые можно решать в парламенте», - сказал Левченко.

То есть, ни об автономии Донбасса, ни об определении статуса этой автономии — быть с Россией или с Украиной — речь в проекте референдума от ПР не идет.

Впрочем, радужные перспективы проведения всеукраинского референдума 25 мая разбиваются о существующие реалии.

«Не думаю, что сейчас можно подготовить референдум на 25 мая. Не думаю, что его вообще можно подготовить и провести в тех условиях, в которых находится Украина», - рассказал УНИАН народный депутат от партии УДАР Виктор Чумак.

По его словам, помимо сложной ситуации на Востоке Украины, когда в городах разгуливают люди с оружием, проведение всеукраинского референдума невозможно без обсуждения вопросов, которые будут на него выноситься. «Времени очень мало. А просто так, без обсуждения, вынести любые вопросы на плебисцит — это профанация референдума», - сказал он.

Парламентарий уверен, что, дабы референдум был признан и имел юридически-правовые последствия, его нужно проводить «в более спокойной обстановке». Сейчас же, по словам Виктора Чумака, следует провести во всех областях страны консультативный опрос: хотят украинцы жить в унитарном или федеративном государстве.

Провести хоть что-нибудь, хоть как-нибудь

Еще одну потенциальную дату референдума, опять же, всеукраинского, назвали в СНБО — 15 июня. «Сейчас ЦИК готовит предложения, возможно ли напечатать эти вопросы (для референдума, – УНИАН) на защищенной бумаге к первому туру или ко второму (президентских выборов - УНИАН). Скорее всего, что это будет на 15 июня», - сказала на брифинге 29 апреля заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Виктория Сюмар.

По ее словам, по предварительным расчетам Центризбиркома, для проведения консультативного референдума нужно 1 млрд грн, но, если провести его вместе с президентскими выборами, то сумма уменьшится до 30 млн грн. Однако, до этого срока Верховная Рада еще должна одобрить новый законопроект, «который будет касаться непосредственно этого мероприятия, поскольку, согласно закону о всеукраинском референдуме, для его подготовки нужны значительно более длительные сроки».

С этой датой, в принципе, согласны губернатор Донецкой области Сергей Тарута и Донецкий городской голова Александр Лукьянченко. По их мнению, с точки зрения подготовки к процессу, середина июня — наиболее вероятная дата проведения референдума. Но, опять же, для этого необходимо получить положительное решение парламента.

Впрочем, в Верховной Раде считают, что и 15 июня провести референдум будет технически сложно. «Проблема в том, что сейчас полиграфический комбинат «Украина» только начнет печатать бюллетени на президентскую кампанию и местные выборы. А, учитывая, что президентские выборы могут пройти не в один тур, не факт, что физически получится до 15 июня напечатать еще и бюллетени для референдума», - рассказал УНИАН народный депутат от ВО «Свобода» Андрей Мищенко.

Действительно, на сегодняшний день печать избирательных бюллетеней еще даже не запущена. По словам Андрея Магеры, ЦИК еще не утвердил форму бюллетеней, поскольку еще есть время «для представления кандидатами на пост президента заявлений в Центризбирком относительно отмены их регистрации». «Это завершится 1 мая включительно. То есть, постановление об утверждении формы бюллетеня ЦИК, скорее всего, примет 2 мая», - пояснил он.

Кроме того, по словам вице-спикера парламента Руслана Кошулинского, для того, чтобы, помимо бюллетеней на досрочные президентские выборы, напечатать еще и бюллетени для референдума, нужно выделить дополнительно, минимум, 16 млн гривен.

Ну, и главный вопрос, который Рада до сих пор не решила — какие темы вынести на всеукраинский «народный суд». «Какие бы вопросы мы не выносили на референдум, они не сдержат интересов тех, кто получает приказы от Путина», - считает Андрей Мищенко. Посему, считает парламентарий, иход плебесцита никак не повлияет на ситуацию с сепаратистскими провокациями на Донбассе: «Решение, которое примут украинцы, не будет иметь значения, если для сепаратистов с Востока Украины не будет команды из Кремля».

Тем не менее, большинство опрошенных УНИАН парламентариев сходятся во мнении, что провести хоть какой-нибудь всеукраинский референдум нужно. Хоть 15 июня, хоть осенью. Депутаты уверены, что, если вынести на плебисцит вопрос федерализации Украины и тему второго государственного языка, результат удивит тех, кто педалирует эти темы из года в год. «Давно нужно провести референдум по этим вопросам и раз и навсегда отобрать у регионалов и коммунистов козырь для нагнетания ситуации в Украине», - такое мнение озвучивают большинство представителей «Батькивщины», УДАРа и «Свободы».

Впрочем, почти все они также считают, что те, кто стоит за сепаратистами на Востоке Украины, с результатами такого референдума не согласятся. Поэтому успокоить ситуацию проведением всеукраинского плебисцита вряд ли получится. В этой связи остается надеяться, что, то решение, которое ряд территориальных громад Луганской и Донецкой областей, примут 11 мая, позволит вообще снять вопрос всеукраинского референдума в ближайшей перспективе с повестки дня. За ненадобностью.

Татьяна Урбанская