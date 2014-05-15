АТО под Краматорском прошла успешно. Потерь среди военных нет – Минобороны

Об этом УНИАН сообщили в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины.

Так, согласно полученной информации, небезразличные местные жители сообщили украинским силовикам о месторасположении отряда террористов.

"В ходе проведения операции, информация подтвердилась. На окраине села Староварваровка, в 30 км от Краматорска, произошел ожесточенный бой между украинскими военными, которые принимают участие в антитеррористической операции, и группой террористов, которая засела в сосновом лесу. Операция прошла успешно. Раненных и погибших среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. Вместо этого силовики захватили трех террористов, у одно из них изъяли ручной противотанковый гранатомет", - сообщили в ведомстве.

Читайте такжеСилы АТО будут действовать намного жестче – Парубий

Вместе с тем, в Минобороны заявили, что сепаратистские лидеры в Славянске отреагировали на действия украинских силовиков неадекватно, начав распространять через своих людей и российские СМИ слухи о том, что украинские военные якобы стреляли в мирное местное население.

"Эти заявления не отвечают действительности, в действительности во время проведения операции по уничтожению вооруженного бандформирования ни одно гражданское лицо не пострадало. Антитеррористическая операция на востоке Украины продолжается", - резюмировали в Министерстве обороны.

Напомним, как сообщалось ранее, силы АТО уничтожили военную базу террористов под Краматорском.