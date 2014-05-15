Силы АТО уничтожили военную базу террористов под Краматорском - Турчинов

10:20, 15 мая 2014
Политика
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Украинские силовики в рамках антитеррористической операции уничтожили военную базу террористов под Краматорском на Донетчине.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов сегодня во время заседания парламента.

“Сегодня ночью под Краматорском в рамках антитеррористической операции полностью уничтожена замаскированная военная база террористов”, - сказал он.

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Кроме того, спикер сообщил, что этой ночью также была атакована и зачищена от террористов местность возле Славянска.

По словам Турчинова, полностью зачищена от террористов 5-километровая зона вокруг телебашни, которая транслирует украинское телевидение на города Славянск, Краматорск и другие районы Донецкой области.

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