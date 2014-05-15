Силы АТО уничтожили военную базу террористов под Краматорском - Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов сегодня во время заседания парламента.

“Сегодня ночью под Краматорском в рамках антитеррористической операции полностью уничтожена замаскированная военная база террористов”, - сказал он.

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Кроме того, спикер сообщил, что этой ночью также была атакована и зачищена от террористов местность возле Славянска.

По словам Турчинова, полностью зачищена от террористов 5-километровая зона вокруг телебашни, которая транслирует украинское телевидение на города Славянск, Краматорск и другие районы Донецкой области.