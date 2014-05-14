В Польше раскритиковали Квасьневского за работу на фирму чиновника режима Януковича

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, Туск назвал ”двусмысленной и очень неудобной ситуацией” с работой Квасьневского на компанию экс-министра экологии Украины Николая Злочевского.

”Европейский парламент поручил президенту Квасьневскому миссию, которая, среди прочего, заключалась в том, насколько правомерны действия Януковича в процессе Юлии Тимошенко. Мы однозначно бы все хотели, чтобы о президенте Квасьневском в Европе думали, что он на 100% объективный и не управляется другими мотивами”, - сказал Туск, слова которого приводит РАР.

”Нечего себя обманывать, хорошо это не выглядит”, - отметил он, комментируя это дело.

Качиньский в свою очередь заявил: ”Похоже, что лучшим моментом является то, что (Квасьневский) сделал во время так называемой ”оранжевой революции”. Но если это участие в Украине было связано с получением личной выгоды, потому что это о личной выгоде идет речь, и это в контексте, который максимально компрометирует, то можно поэтому лишь выразить сожаление”, - сказал он.

РАР отметил, что сам Квасьневский сегодня заявил, что Николай Злочевский ”не является человеком Януковича” и был уволен из правительства Николая Азарова собственно из-за его ”независимости” и ”противоречия” с бывшим Президентом Украины.

Он также отмечал, что Злочевский продолжает работать в Украине и не скрывает, что посещает с визитами также Польшу.

Кроме этого, Квасьневский заявил, что Burisma Holdings, на которую он работает, занимается добычей газа, от поставок которого из России очень зависима Украина, и поэтому чем лучше будет работать эта компания, тем большую энергетическую независимость будут иметь украинцы.

Как сообщал УНИАН, о работе экс-президента Польши Квасьневского и сына вице-президента США Джо Байдена на Burisma Holdings написал американский портал Buzzfeed.com, который отметил неоднозначность такой работы в условиях противостояния Запада с Россией в деле Украины.

Согласно обнародованных ими документов, Квасьневский вошел в состав Совета директоров компании 2 января 2014, когда страной еще руководил Виктор Янукович. Байден младший начал работать со второй половины апреля этого года.

Квасьневский, который возглавлял Польшу с 1995 по 2005 год, был одним из участников специальной мониторинговой миссии Европейского парламента, задачей которого было добиться освобождения экс-главы украинского правительства Юлии Тимошенко, осуждение которой Запад считал ”выборочным правосудием”.