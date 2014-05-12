На представителей украинской власти готовятся покушения - Гелетей

Об этом в интервью газете "Сегодня" заявил начальник Госслужбы охраны Валерий Гелетей.

По его словам, госохрана охраняет кандидатов, в отношении которых имеется информация о реальной угрозе, однако появилась информация о возможных покушениях и на представителей власти.

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"На днях СБУ информировала нас о покушении не только на кандидатов, но и на представителей власти. У этих людей уже есть госохрана. С учетом новой информации ее усилили. Сколько нужно для безопасности, столько и выставим", - заявил Гелетей.