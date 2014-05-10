Ляшко формирует личный батальон для защиты Донбасса

Кандидат в президенты Украины Олег Ляшко заявил о наборе добровольцев на Востоке и Юге страны до батальона самообороны, которым будет руководить лично. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

"Всеми силами я стараюсь помогать всем, кто вместе со мной защищает Донбасс от агрессии. В проблемных регионах я в последнее время почти безвылазно, прилетаю в Киев только на сессии парламента, особенно важные встречи и иногда - эфиры, чтобы люди знали правду. Принял для себя решение не только помогать добровольцам, участвовать в спецоперациях, но и лично возглавить один из добровольческих батальонов", - сообщил политик.

"Он будет называться "Украина". Потому что Украина - самое дорогое, что у нас есть. А враги хотят ее отобрать. Батальон будет действовать решительно во всех областях, где сложная ситуация", - пообещал лидер Радикальной партии. По мнению Ляшко, добровольные отряды местной самообороны неоднократно доказали свою эффективность в противостоянии с террористами и бандитами. "Подразделения МВД в Луганской и Донецкой областях деморализованы и фактически не выполняют своих функций. На улицах царит беспорядок, мародерство, убивают и похищают людей. Обязанность каждого патриота Украины, который проживает на Востоке или Юге - взять непосредственное участие в борьбе за независимость и целостность своего государства", - считает кандидат в президенты.

Ляшко призвал жителей Мариуполя, в частности работников заводов имени Ильича, Азовстали, Азовмаша, Азовэлектростали, морпорта и других предприятий активно участвовать в создании батальона.

"Никто, кроме вас, не способен защитить ваш город, свои дома и семьи от бандитизма, насилия и беспорядка, которые принесли диверсанты. Не может полумиллионный город быть заложником трех сотен бандитов с оружием, которые убивают людей и провоцируют противостояние. Давайте вместе защищать нашу страну от агрессоров", - призвал депутат.

Также парламентарий отметил, что до батальона принимаются граждане Украины в возрасте 18-50 лет с соответствующей военной и специальной подготовкой. Добровольцев без соответствующей подготовки будут обучать профессионалы.