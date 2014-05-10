В Харькове на площади Свободы милиционеры обнаружили сумку с «коктейлями Молотова».

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, сумку с 21-й бутылкой зажигательной смеси правоохранители выявили вблизи памятника Ленину во время патрулирования сегодня, 10 мая, около 9:00.

Внимание работника патрульно-постовой службы привлек фрагмент ткани, прикопанной в земле. При более детальном рассмотрении оказалось, что в земле прикопана хозяйственная сумка с бутылками.

По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа Дзержинского райотдела милиции. Данный факт внесен в журнал единого учета об уголовных правонарушениях и других происшествиях.

Ведется дальнейшая проверка.