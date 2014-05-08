В Полтавской области погиб мужчина, который пытался остановить конвой с сепаратистами

Как сообщил УНИАН начальник отдела связей с общественностью облуправления милиции Юрий Сулаев, сегодня около 16 часов сотрудники спецподразделения МВД, возвращаясь из восточных областей Украины, осуществляли конвоирования задержанных сепаратистов. На въезде в поселок Решетиловка неизвестный мужчина на автомобиле «ВАЗ - 2121» пытался помешать движению конвойной колонны.

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«Это было расценено как нападение на конвой и было применено огнестрельное оружие. Мужчина, который находился в салоне машины, погиб. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа милиции и прокуратуры, а также областное руководство всех правоохранительных ведомств. Дальнейшее расследование будет осуществлять прокуратура, которая предоставит адекватную правовую оценку этому факту», - сказал Сулаев.