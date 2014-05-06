События в Одессе происходили по разработанному сценарию - Порошенко

Народный депутат Украины, кандидат на пост президента Украины Петр Порошенко отметил, что события в Одессе происходили по разработанному сценарию и заранее были заготовлены специальные ядовитые вещества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в парламенте.

Порошенко отметил, что был разработан сценарий, который начался “со стрельбы террористов, которые были завезены из Приднестровья, из России” и которые стреляли по людям, выступавшим за единую Украину.

Читайте такжеСобытия, которые произошли в Одессе 2 мая, будут расследовать международные эксперты - депутат

По его словам, “были предварительно заготовлены специальные ядовитые вещества, которые были расположены в Доме профсоюзов”. Он подчеркнул, что был “предварительно разработан сценарий для того, чтобы количество жертв стали большим”.

Порошенко отметил, что все это направлено на дестабилизацию ситуации в Украине, на то, чтобы не состоялись президентской выборы 25 мая.

Читайте такжеПосле событий в Одессе 2 мая 48 человек пропали без вести, а в моргах до сих пор лежат неопознанные трупы

Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов. После этого проукраинские активисты пришли на Куликовое поле, в лагерь пророссийски настроенных граждан и подожгли палатки. В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, в котором находилось много людей, начался пожар.

По последним данным, в Одессе 2 мая в больницы обратились 214 человек, из них 27 - в очень тяжелом состоянии. Погибли 46 человек.

В СБУ сообщили, что столкновения и беспорядки в Одессе при участии представителей незаконных военных формирований координировались с территории непризнанного Приднестровья диверсионными группами из РФ.