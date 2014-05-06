Генсек ООН готов стать посредником в решении украинского кризиса

Кроме того, генсек призвал Киев, Москву, Вашингтон и ЕС и к "решению этой проблемы мирным путем", пишет LB.ua со ссылкой на агентство AFP.

"Я готов сыграть в этом свою роль в случае необходимости", - заявил Пан Ги Мун, добавив, что обеспокоен эскалацией насилия в Украине. Он также в очередной раз подчеркнул необходимость выполнения женевских договоренностей.

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"Я настаиваю на том, чтобы все заинтересованные стороны снова встретились и оглянулись назад, чтобы понять, что пошло не так, почему это соглашение не было реализовано, почему в стране продолжается ожесточенное вооруженное противостояние", - отметил генсек.

По его словам, украинский кризис требует мирного разрешения, прежде чем проблема выйдет из-под контроля и приведет к последствиям, которые "никто не сможет контролировать".