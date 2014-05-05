В Донецкой области неизвестные отравили и похитили пятерых военных, по факту открыто дело
Правоохранительными органами возбуждено уголовное производство по факту отравления и захвата военнослужащих в Донецкой области.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Установлено, что 3 мая в Донецкой области неизвестные отравили 5 военнослужащих, после чего взяли их в плен, завладели оружием и пытались захватить БМП-2.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 2 ст. 262 (хищение оружия) и по ч. 2 ст. 426 (бездействие военной власти, что привело к тяжелым последствиям) Уголовного кодекса Украины.
Читайте такжеВ Луганске террористы во время штурма сборного пункта ранили военнослужащегоЧитайте такжеОрганами прокуратуры осуществляется процессуальное руководство в этом уголовном производстве.
По данным МВД, 3 мая около 15 часов на блокпост военнослужащих Вооруженных сил Украины, который дислоцируется в поселке Рыбацкое, приехали несколько граждан якобы с целью оказать посильную помощь военнослужащим (привезли продукты питания).
Позже выяснилось, что пища содержала вещество, которое вызвало сонливое состояние у силовиков. Через полчаса около 20 неизвестных на трех автомобилях подъехали к военнослужащим и, воспользовавшись беспомощным состоянием, взяли в плен 5 членов военного экипажа, отобрали 4 автомата, гранатомет, пулемет и боеприпасы.
На посту в спецтехнике остались двое военных, которые смогли сопротивляться, отбили нападение и не позволили завладеть их оружием.
Вместе с тем заложников доставили в помещение Мариупольского городского совета. Туда же боевики привезли и оружие забрали у силовиков.
Впоследствии мариупольские милиционеры смогли освободить заложников.
Ранее о применении сепаратистами на востоке Украины отравы сообщала пресс-служба СБУ.