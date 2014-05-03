В Луганске террористы отключили "1 +1", "5 канал" и Первый Национальный

Сегодня, 3 мая, стало известно, что кроме ранее отключенного Первого Национального, в Луганске отключили эфирное вещание телеканалов "1+1" и "5 канала", также указанные каналы исчезли из кабельных сетей города.

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«Это очередное отключение "1+1" новой самопровозглашенной властью в Луганске свидетельствует о том, что террористы делают все возможное, чтобы население не получало объективную информацию о событиях в стране, а взамен видел только пропагандистскую фикцию», - говорится в сообщении канала.

Канал "1 +1" в Луганске, тем не менее, можно увидеть на спутнике и в цифровом формате, а также в сети интернет на сайте 1plus1.ua.