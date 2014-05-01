В Северодонецке милиция помогала снимать с горсовета флаг Украины

Об этом сообщает "Восточный вариант" со ссылкой на пресс-службе Луганского областного отделения Комитета избирателей Украины.

По информации ЛОО КИУ, в Северодонецке в четверг, 1 мая, после завершения митинга, организованного северодонецкой организацией КПУ на площади Победы, участники колонной двинулись к зданию городского совета.

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"Здание охранялось милицией, с которой пророссийские активисты договорились о снятии с него государственного флага. Первоначально на его место был вывешен флаг города Северодонецка, но участникам акции он не понравился (он представляет собой желто-голубое полотнище с золотым соколом). И сепаратисты потребовали снять и флаг Северодонецка. Хорошо, не сожгли", — отметили в организации.

В настоящее время над зданием развивается знамя, напоминающее флаг Донецкой народной республики, но без герба.