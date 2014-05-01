Хакеры-сепаратисты взломали сайт медиа-группы 1+1

На ресурс была совершена хакерская атака с целью использовать его для антиукраинской пропаганды.

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Сейчас при попытке зайти на сайт пользователи перенаправляются на веб-сайт "Антимайдан", который может атаковать компьютеры пользователей опасными программами.