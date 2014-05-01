Хакеры-сепаратисты взломали сайт медиа-группы 1+1

18:36, 01 мая 2014
Политика
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Сайт медиа-группы "1+1" (media.1plus1.ua) взломан хакерами и он временно не работает.

На ресурс была совершена хакерская атака с целью использовать его для антиукраинской пропаганды.

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Сейчас при попытке зайти на сайт пользователи перенаправляются на веб-сайт "Антимайдан", который может атаковать компьютеры пользователей опасными программами.

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