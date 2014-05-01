Сепаратисты отпустили двух захваченных в Краматорске милиционеров - МВД

Об этом сообщает пресс-служба УМВД Донецкой области.

29 апреля террористы похитили четырех милиционеров из Краматорского горотдела милиции, которые отказались переходить на их сторону: начальника уголовного розыска Виталия Бенько, начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Олег Зайцева, оперативных сотрудников Андрея Редько и Владимира Мищенко.

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Вечером 30 апреля террористы отпустили Андрея Редько и Владимира Мищенко. В Славянске продолжают удерживать двух их коллег.

Напомним, 21 апреля в помещение ГОВД Краматорска вошли семь вооруженных автоматическим оружием людей в масках, назвались сторонниками Донецкой народной республики. Никаких требований не выдвигали и работе милиции не препятствовали. С тех пор неизвестные остаются в здании горотдела.