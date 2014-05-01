В Донецке запретили митинг за единство Украины

Об этом говорится в сообщении Донецкого городского совета.

Согласно ему, в Донецкий городской совет поступил ряд сообщений от политических партий, общественных организаций и инициативных групп граждан о проведении массовых мероприятий на территории города.

Одним из них является митинг-концерт "За единую Украину", анонсированный на 30 апреля 18.00 в парке культуры и отдыха им. А.С. Щербакова, отметили в мэрии.

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"Учитывая официальное письмо Донецкого городского управления Главного управления МВД Украины в Донецкой области, которое поступило в Донецкий городской совет 30.04.2014, о том, что во время проведения данного мероприятия возможны конфликтные ситуации и массовые нарушения общественного порядка, было принято решение о закрытии Городского парка культуры и отдыха им. А.С. Щербакова 30 апреля 2014 с 12.00 до 23.00", - заявили в мэрии.

Там отметили, что в связи с этим, проведение митинга-концерта 30 апреля невозможно.