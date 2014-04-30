Экс-министр призвала Кабмин не сокращать штат соцработников

Такое решение, по ее словам, позволит защитить людей и сэкономить государственные средства. Об этом она рассказала во время встречи с социальными работниками г. Белая Церковь.

«Мы обратились к Кабинету Министров с требованием пересмотреть решение о сокращении социальных работников. И мы будем добиваться выполнения этого требования, чтобы защитить людей. Кроме того, мы обратимся в Генпрокуратуру с требованием проверить соблюдение трудового законодательства при таком увольнении», - подчеркнула Наталья Королевская.

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Королевская напомнила, что согласно решению правительства, сокращение специалистов социальной сферы начнется с 1 мая текущего года.

«Когда я узнала о том, что, среди других мероприятий, принято решение уволить 12 тысяч специалистов социальной работы, я даже сначала не поверила. Я не могу понять, чем руководствовались люди, которые собрались это сделать», - сказала она.

По словам Королевской, деятельность сети социальных работников в прошлом году имела колоссальный эффект.

«В 4 раза больше детей вернулись из интернатов к своим биологическим родителям, в 8 раз больше детей остались со своими родителями в семьях и не были изъяты из них. В 4 раза больше семей решили свои жилищно-бытовые проблемы. Как правило - это одинокие, малообеспеченные люди», - рассказала экс-министр.

В то же время, Королевская уверена, что никакой экономии от такого сокращения государственный бюджет не почувствует. «Сокращение формально проводится для того, чтобы сэкономить 308 млн. грн. Но если посчитать все последствия сокращения социальных работников, то получается, что из бюджета нужно потратить 630 млн. грн.», - подсчитала она.

При этом, добавила она, появляется целый ряд новых проблем - трудоустроить людей, устроить детей-сирот и т. д.