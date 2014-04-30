В Славянске сепаратисты вовсю начали подготовку к референдуму 11 мая

Об этом сообщает сайт города Славянск.

Так, в сообщении сказано, что сепаратистские силы планируют сформировать территориальную избирательную комиссию до 3 мая. И сегодня 15 кандидатур членов территориальной комиссии будут представлены ЦИК, которая находится в Донецке.

Читайте такжеРеферендум будет, но не 11 или 25 мая, как хочет Донецкая народная республика, а 15 июня – Тарута В сообщении также отмечается, что, когда будет назначен председатель территориальной комиссии, начнется формирование участковых избирательных комиссий. Оплата представителям избирательных комиссий будет осуществляться за счет добровольных пожертвований.

Напомним, как сообщал УНИАН, председатель Донецкой областной государственной администрации Сергей Тарута заявил, что референдум будет, но не 11 или 25 мая, как хочет Донецкая народная республика, а 15 июня.