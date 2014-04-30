Еврокомиссар: Украина имеет все шансы стать полноценным членом ЕС

В ходе встречи Стороны обсудили текущую ситуацию в Украине и возможную помощь со стороны Евросоюза нашей стране на пути в Европу.

По словам А.Турчинова, для нашей страны европейский выбор является безальтернативным.

Кроме того, отметил руководитель Парламента, несмотря на все попытки Российской Федерации дестабилизировать ситуацию в Украине, «власть продолжает проводить демократические реформы в стране и готовит изменения в Конституцию».

«Мы берем за образец демократическую архитектуру ЕС. Формируем парламентско-президентскую республику с расширением полномочий региональных властей», - отметил он.

В свою очередь, Х.Свобода подчеркнул, что нынешняя украинская власть является «легитимной властью, даже больше, чем предыдущий президент, который занимался тем, чтобы тратить бюджетные деньги на собственные нужды».

«Хочу выразить полную поддержку суверенной, демократической и демократической Украине и неприкосновенности ее границ», - сказал он.

Кроме того, в контексте обсуждения предстоящих президентских выборов Стороны обсудили присутствие на них наблюдателей от ЕС.

«Хочу подтвердить, что Украина имеет все шансы стать полноценным членом Европейского Союза», - подытожил Х.Свобода.