На исполкоме Красного Луча уже тоже висит триколор - СМИ

Эту информацию "Луганск.Комментарии" подтвердил житель города.

Ранее (в пятницу) состоялась сессия горсовета. На нее приехали несколько сепаратистов с блокпостов, а также заместитель "народного губернатора".

В сопровождении депутатов они прошли в зал, где рассказали о том, что российские войска уже на границе, что никаких выборов президента они не позволят проводить.

"11 мая будет референдум о статусе Луганской области, а затем - ее вхождение в Россию. Единственного депутата, который выступил против этой вакханалии, выгнали из зала", - рассказал источник издания.

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Мэр Марина Филиппова и депутаты аплодировали и обещали содействие.

"Замгубернатора" обращался к представителям прессы и ТВ с настоятельной просьбой изображать все, как надо. Триколор тогда не повесили, после сессии ушли, сказали, что силу применять нет смысла, и так все за них", - отметил источник.

По его словам, не было представителей милиции, СБУ, здание и этажи охраняли ряженые, как они сказали, кубанские казаки.

Однако во вторник после обеда российский флаг появился на здании исполкома.