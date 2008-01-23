Министр юстиции объяснил суть постановления о невыполнении решений судов

Кабинет министров Украины обязал все контролирующие финансовые органы немедленно обращаться в апелляционные суды для обжалования заведомо неправосудных решений.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК, объясняя суть постановления правительства относительно невыполнения заведомо неправосудных решений, которое Кабмин принял сегодня на заседании.

По его словам, постановление Кабинета министров обязывает органы, которые осуществляют финансовый контроль, в частности, таможенные и налоговые органы руководствоваться исключительно нормами закона.

“Все представители этих ведомств, которые имеют отношения к принятию соответствующих решений, обязаны руководствоваться законом с точки зрения прямого применения соответствующих норм”, - сказал Н.ОНИЩУК.

По словам министра, на заседании Кабмина были продемонстрированы отдельные решения судов, которые находятся в очевидном противоречии с законом. “То есть, когда судьи выходят за рамки предоставленных им полномочий и принимают заведомо неправосудные решения”, - сказал Н.ОНИЩУК.

Министр отметил, что в постановлении четко отражено, что в подобных случаях государственные органы, в частности, налоговые и таможенные, обязаны немедленно обращаться в апелляционные суды для обжалования таких решений. “Органы государства обязаны немедленно обращаться в апелляционные суды, если речь идет о решении местных судов, отменять их, вносить представление министра юстиции относительно внесения им представлений в Высший совет юстиции для остановки деятельности таких судей. То есть, за нарушение присяги освобождать их от должностей”, - сказал он.

Н.ОНИЩУК отметил, что соответствующим постановлением Кабинет министров обеспечил эффективную защиту интересов государства. “Все неправосудные решения, которые приносят в налоговые или таможенные органы как основание для освобождения от таможенных сборов, что не допускается ни при каких обстоятельствах, должны немедленно быть обжалованы в соответствующих судах с остановкой действия таких актов”, - сказал он.

Министр отметил, что очень часто соответствующие контролирующие органы действуют очень пассивно и не защищают интересы государства, допуская, чтобы неправосудные решения судов вступали в силу.

“А я допускаю, что в отдельных случаях сознательно это делают для того, чтобы потом, ссылаясь на то, что есть решение суда, удовлетворить частный интерес”, - сказал Н.ОНИЩУК.

Он заверил, что, принимая соответствующее постановление, правительство ни в коем случае не предоставляло себе право самостоятельно определять, насколько решение суда является правосудным.

“Никто не принимал решения, чтобы взять на себя оценку относительно права подсудности или неправосудности решения, которое вступило в законную силу. Решения, которые вступили в законную силу, должны выполняться, а если речь идет о сомнении по поводу его выполнения, то должны применяться соответствующие способы процессуальной защиты интересов государства”, - сказал министр.

При этом он отметил, что в этом вопросе речь идет об “использовании предоставленных законом процессуальных возможностей, и соответствующие органы обязаны действовать в рамках этих процессуальных возможностей”.