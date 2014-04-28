В СБУ сообщили подробности задержания заместителя «народного мэра» Славянска

СБУ задержала заместителя самопровозглашенного мэра г. Славянска Донецкой области Игоря Перепечаенко.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины, в рамках антитеррористической операции СБУ контрразведкой Службы безопасности Украины предотвращена противоправная деятельность гражданина Украины Перепечаенко Игоря Анатольевича, 1972 г. р., известного в качестве заместителя самопровозглашенного мэра г. Славянска Донецкой области.

По полученным данным, Перепечаенко причастен к организации сепаратистских мероприятий и массовых беспорядков в Донецкой области, которые сопровождались насилием над людьми, погромами, уничтожением имущества, сопротивлением представителям власти с применением оружия или других предметов, которые используются в качестве оружия, и захватом государственных зданий, в частности Донецкой областной государственной администрации, районного отдела внутренних дел и Службы безопасности Украины.

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Известно, что Перепечаенко установил контакт с членами разведывательно-диверсионной группы ИГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ, которой руководит «Стрелок» (гражданин РФ Гиркин (Стрелков)), и оказал содействие указанным лицам в организации ими террористических актов в Донецкой области. Указанные действия представителей спецслужб РФ привели к гибели сотрудника СБУ во время исполнения служебных обязанностей.

СБУ сообщает, что 22 апреля 2014 г. по заданию «Стрелка» Перепечаенко чартерным рейсом был доставлен в Москву, где он общался с журналистами «Первого канала», а также получил необходимые указания и инструкции от куратора иностранной стороны относительно принятия мер по усилению эскалации ситуации в восточных регионах нашего государства. Куратор также передал для «Стрелка» деньги (19 тыс. у.е.) и техническое средство (прибор для шифровки телефонных разговоров).

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Во время возвращения из Москвы в Украину в результате спецоперации СБУ он был задержан в аэропорту «Донецк». Указанные деньги и техническое средство были изъяты во время задержания.

В настоящее время осуществляется опрос Перепечаенко с целью получения признаков и фактов причастности к совершению преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины, а также принятия решения относительно начала досудебного расследования.

Пресс-центр СБУ также обнародовал фрагмент видеозаписи опроса Перепечаенко:

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 апреля, «народный мэр" Славянска Вячеслав Пономарев заявил, что сепаратисты в Славянске, как и раньше, рассматривают военных наблюдателей от ОБСЕ в качестве военнопленных, и хотят обменять их на задержанных Киевом сторонников федерализации.

По его словам, у них находилось 11 членов военной миссии - 8 европейцев и трое украинцев. Пономарев сообщил, что водителя миссии, гражданина Украины, уже отпустили.

"В частности, мы требуем отпустить моего заместителя Игоря Перепечаенко", - заявил Пономарев.

По его словам, Перепечаенко был задержан СБУ в аэропорту Донецка, когда возвращался из Москвы со съемок в политическом ток-шоу одного из российских телеканалов. "Его похитили, грубо говоря, на данный момент его местонахождение неизвестно", - сказал Пономарев.

От дальнейших комментариев по поводу воскресных переговоров с представителями ОБСЕ об освобождении 11 военных наблюдателей от этой организации Пономарев отказался.

Напомним 25 апреля в Славянске террористы захватили автобус, в котором было 7 представителей ОБСЕ, 5 представителей Вооруженных сил Украины и водитель. По данным Минобороны Германии, в составе невооруженной миссии, задержанной в Славянске, - трое военных наблюдателей из Германии, один немецкий военный переводчик и четверо военных наблюдателей из Дании, Чехии, Польши и Швеции.

Боевики заявили о намерении обменять их «на наших пленных, в частности, на (арестованного «народного губернатора» Донецка) Павла Губарева».