Швейцария созывает специальное заседание совета ОБСЕ по ситуации в Украине

Швейцария, председательствующая в настоящее время в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), объявила о созыве очередного специального заседания постоянного совета.

Об этом сообщил ИТАР-ТАСС пресс-секретарь швейцарской миссии при ОБСЕ Роланд Блесс. Одной из центральных тем заседания совета, скорее всего, станет также ситуация с задержаннем под Славянском в конце прошлой недели невооруженных военных наблюдателей от нескольких стран ОБСЕ. Они находились на территории Украины по приглашению киевских властей в соответствии с нормами Венского документа по мерам повышения доверия в военной сфере. При этом восемь военных специалистов не представляли саму ОБСЕ, а были направлены в Украину оборонными ведомствами своих стран - Германии, Дании, Польши, Чехии и Швеции. Наблюдатель от Швеции, страдающий диабетом, был отпущен на свободу 27 апреля в связи с состоянием здоровья.

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Согласно женевским договоренностям, достигнутым главами внешнеполитических ведомств России, США, ЕС и Украины, ОБСЕ должна стать одним из главных инструментов содействия урегулированию ситуации в Украине. Эта работа будет осуществляться, в том числе, сотрудниками специальной мониторинговой миссии организации, численность которой планируется уже в ближайшее время довести до максимально возможной цифры в 500 человек.

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Как сообщал УНИАН, 25 апреля в Славянске террористы захватили автобус, в котором находились 8 представителей ОБСЕ, 5 представителей Вооруженных сил Украины и водитель. По данным Минобороны Германии, в составе невооруженной миссии, задержанной в Славянске, - трое военных наблюдателей из Германии, один немецкий военный переводчик и четверо военных наблюдателей из Дании, Чехии, Польши и Швеции.

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Боевики заявили о намерении обменять их «на наших пленных, в частности, на (арестованного «народного губернатора» Донецка) Павла Губарева».

27 апреля террористы освободили одного из восьми захваченных военных инспекторов ОБСЕ.