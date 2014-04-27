Харьковский Евромайдан призвал перестать нянчиться с сепаратистами

Более две сотни харьковчан собрались на площади Конституции в Харькове, передает Радио Свобода.

Люди держали в руках украинскую символику и плакаты с надписями "Путин - кровавый убийца. Остановись!", "Мы не сдадимся без боя", "Мне стыдно за свою Родину Россию".

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Митинг проходил под лозунгом "Украина должна быть сильной", рассказал один из организаторов харьковского Евромайданf Владимир Чистилин.

"Мы выступаем, чтобы не было сепаратизма, достаточно церемониться с сепаратистами, надо действовать. Мы просим, чтобы власть навела наконец порядок в нашем городе и в целом в стране. Эта слабая позиция власти приводит к еще большей эскалации. Мы уже на грани войны с Россией", - сказал он.

По словам Чистилина, активистам надоело быть жертвами, которых постоянно бьют.

"Мы постоянно вынуждены защищаться. Нам говорят, что существует опасность, давайте не проводить Евромайдан. Такое впечатление, что никто не заинтересован - ни власть, ни общественные организации - в том, чтобы харьковчане на мирном протесте высказывали свою позицию", - сказал он.