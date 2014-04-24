На Донетчине сепаратисты отпустили американского журналиста Саймона Островского.

Об этом сообщает в своем Twitter иностранный корреспондент Жан-Франсуа Беланже.

"Саймон Островский освобожден и находится в безопасности. Он с нами в машине CBC на пути в Донецк", - написал Беланже.

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Чуть позже Беланже добавил, что, по словам пострадавшего журналиста, его избили, завязали ему глаза и связали руки, но потом вели себя с ним нормально.

Ранее сообщалось, что сепаратисты Донбасса поймали и держат в плену "американо-израильского" журналиста. По мнению сепаратистов, Островский имеет двойное американо-израильское гражданство и также является информатором "Правого сектора".