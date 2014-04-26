Путин приостановил дипломатические отношения с Обамой - СМИ

Как сообщает The Daily Beast, с момента вторжения в Крым между Путиным и президентом Бараком Обамой происходили регулярные телефонные разговоры с целью деэскалации ситуации в Украине.

Однако, учитывая то, что США и ЕС готовят новые санкции против России, Путин решил, что взаимодействие должно прекратиться, пишет издание со ссылкой на дипломатов и источники, близкие к российскому руководству, пишет Украинская правда.

"Путин не будет говорить с Обамой под давлением", - сказал Игорь Юргенс, глава Института современного развития, близкий соратник премьер-министра России Дмитрия Медведева, отметив, что дипломатические отношения разорваны не навсегда.

Дипломатические источники издания отмечают, что Путин не заинтересован в разговоре с Обамой в нынешних условиях. Лидеры двух стран могли бы снова договариваться в будущем, однако ни одна из сторон не ищет прямого контакта, как это происходило в начале кризиса в Украине.

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Провал "женевских договоренностей" усилил трения между Вашингтоном и Москвой, отмечает The Daily Beast.

Вместе с тем представитель Госдепартамента Джен Псаки заявила, что США не приостанавливали взаимодействия с Россией и не были проинформированы российской стороной о том, что это произошло.

Ранее сообщалось, что телефонные контакты министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри, которые были запланированы на 23 и 24 апреля, не состоялись.

Как известно, США обвиняют Россию в причастности к разжиганию столкновений и сепаратистских настроений в Восточных областях Украины после того, как РФ аннексировала Крым.

Россия, в свою очередь, обвиняет США в поощрении правительства Украины прибегать к антироссийской политике.