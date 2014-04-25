Постпред Украины в ООН: На границе с Украиной - 200 российских танков и установки "Град"

Сергеев отметил, что на границе с Украиной находится несколько группировок войск РФ - это совместные учения групп войск Западного и Южного военных округов.

Об этом сообщает ВВС Украина со ссылкой на его интервью «Голосу Америки».

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"С юго-восточной стороны мы заметили большое скопление артиллерии, танков и личного состава из Центрального и Северного округов, а также танки, артиллерию и установки "Град" - очень опасное оружие, которое использовали в Чечне", - сказал он.

По его словам, Россия пытается придать легитимный характер "своей возможной агрессии, как это произошло, например, в Абхазии или в Крыму, где они поддержали небольшую группу сепаратистов, которые захватили власть и парламент".

Как сообщал УНИАН, 24 апреля после начала силами МВД активной фазы антитеррористической операции в захваченном пророссийскими боевиками Славянске Донецкой области, президент РФ Владимир Путин заявил, что «действия властей Киева против народа Украины будут иметь для них последствия, в частности в плане межгосударственных отношений РФ и Украины». А министр обороны России Сергей Шойгу объявил о начале учений в приграничных с Украиной районах.