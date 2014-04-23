Депутат Одесского облсовета: Не стоит называть Одессу "юго-востоком"

Не стоит называть Одессу "юго-востоком", поскольку в Украине нет больше такого политического термина.

Об этом сказал депутат Одесского облсовета Алексей Гончаренко в ходе круглого стола «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ И Телевизионной службой новостей канала «1+1».

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Гончаренко пояснил, что причисляя Одессу к юго-востоку, таким образом пытаются отождествить "спокойный юг и нестабильный Донбасс". Он добавил, что хотя в Одессе есть сепаратисты, но их влияние — ничтожно.

Говоря о референдуме, который хотят провести сепаратисты в восточных областях страны, в частности в Донецкой области, Гончаренко заявил, что референдум стал самоцелью, поскольку по его личному опыту общения на Донбассе, никто не смог внятно ответить, какие же вопросы нужно выносить на этот референдум.

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Он убежден, что главная цель сепаратистов не референдум, а срыв президентских выборов.