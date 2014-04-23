Единственная субмарина Украины может стать экспонатом крымского музея

Как сообщил РИА Новости источник в городской администрации Балаклавы, габариты субмарины позволяют завести ее и ошвартовать в одном из каналов центральной галереи.

Ранее сообщалось, что субмарина ВМС Украины "Запорожье" вошла в состав ЧФ РФ, на корабле был поднят Андреевский флаг. Большинство членов экипажа приняли решение служить на ЧФ, командир и офицеры отказались. Российские подводники осмотрели подлодку и пришли к выводу, что к выполнению боевых задач она не готова из-за своего технического состояния и морального устаревания.

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Как отметил собеседник агентства, субмарина "Запорожье" как боевая единица не рассматривается. "Отдать ее на распилку - это деньги и морока, к тому же украинские моряки внутри корабль как могли, содержали, лодка на плаву, ходит без буксиров - отличный экспонат для музея, она туда пройдет и встанет в канале, ведь Балаклавские штольни рассчитаны на старые проекты субмарин. Уверен, что это будет настоящий аншлаг, когда люди смогут посетить настоящую подлодку времен СССР. Нужно только атрибутику того времени на нее закрепить. От туристов, в том числе и иностранных, отбоя не будет", - заявил источник. Он также сообщил, что предложение сделать "Запорожье" музейным экспонатом уже рассматривают на уровне города и флота.

Подводная лодка "Запорожье" в прошлом году прошла ремонт на судоремонтном заводе Черноморского флота РФ, находящемся в ведении Минобороны России. До этого около 20 лет субмарина находилась в небоеспособном состоянии.