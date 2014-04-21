Россия хочет превратить Украину в федерацию наподобие Боснии - глава МИД Польши

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью The Washington Post, сообщает Украинская правда.

"Россия хочет иметь влияние на отдельные части страны, затем парализует целостность", - считает дипломат.

Читайте такжеСикорский советует России не испытывать решимость украинцевОн также подчеркнул, что речь идет о дестабилизации ситуации в стране, внесении изменений в календарь выборов и усложнению проведения экономических реформ.

Сикорский отметил, что РФ намерена помешать Украине стать успешной страной, которая имела бы тесные связи с Евросоюзом.