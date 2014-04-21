Россия хочет превратить Украину в федерацию наподобие Боснии - глава МИД Польши
01:58, 21 апреля 2014Политика
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Говоря о федеративном устройстве Украины, Россия имеет в виду федерацию наподобие Боснии, а не США.
Сикорский не думает, что образцом для России служат США / www.1tv.ru
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью The Washington Post, сообщает Украинская правда.
"Россия хочет иметь влияние на отдельные части страны, затем парализует целостность", - считает дипломат.
Читайте такжеСикорский советует России не испытывать решимость украинцевОн также подчеркнул, что речь идет о дестабилизации ситуации в стране, внесении изменений в календарь выборов и усложнению проведения экономических реформ.
Сикорский отметил, что РФ намерена помешать Украине стать успешной страной, которая имела бы тесные связи с Евросоюзом.
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