Ляшко в Раде выгнал депутата от ПР Олейника из зала (фото)

10:21, 18 апреля 2014
Политика
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Народный депутат из фракции Партии регионов Владимир Олейник покинул сессионный зал Верховной Рады.

Депутаты от ПР вывели из сессионного зала Олейника / Леонід Ємець

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло после того, как внефракционный депутат Олег Ляшко и несколько депутатов из фракции “Свобода” подошли к Олейнику, и Ляшко, в частности, сказал: “Покинь сессионный зал”.

Депутаты от ПР вывели из сессионного зала Олейника, который сегодня впервые появился после долгого отсутствия.

Никакого столкновения не было.

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