Ляшко в Раде выгнал депутата от ПР Олейника из зала (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло после того, как внефракционный депутат Олег Ляшко и несколько депутатов из фракции “Свобода” подошли к Олейнику, и Ляшко, в частности, сказал: “Покинь сессионный зал”.

Депутаты от ПР вывели из сессионного зала Олейника, который сегодня впервые появился после долгого отсутствия.

Никакого столкновения не было.