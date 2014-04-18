Ляшко в Раде выгнал депутата от ПР Олейника из зала (фото)
10:21, 18 апреля 2014Политика
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Народный депутат из фракции Партии регионов Владимир Олейник покинул сессионный зал Верховной Рады.
Депутаты от ПР вывели из сессионного зала Олейника / Леонід Ємець
Как передает корреспондент УНИАН, это произошло после того, как внефракционный депутат Олег Ляшко и несколько депутатов из фракции “Свобода” подошли к Олейнику, и Ляшко, в частности, сказал: “Покинь сессионный зал”.
Депутаты от ПР вывели из сессионного зала Олейника, который сегодня впервые появился после долгого отсутствия.
Никакого столкновения не было.
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