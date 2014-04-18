В Кировограде создали "Народное ополчение" для защиты от сепаратистов

04:14, 18 апреля 2014
Политика
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В Кировограде создали объединение "Народное ополчение". В его состав вошли представители Самообороны Майдана, ветераны силовых структур, члены казачьих и спортивных организаций.

Кировоград, ополчение

Они выразили готовность сопротивляться в случае попыток оторвать свой край от Украины, передает Радио Свобода.

В среду, 17 апреля,  участники митинга на площади Героев Майдана заявили о том, что Кировоградскую область есть кому защищать от сепаратистов.

 Если потребуется, защищать свою землю именно в структуре "Народного ополчения" будут мужчины, которые не попали под общую мобилизацию, однако чувствуют, что имеют достаточно физических сил на оборону.

Сейчас, по их словам, проявлений сепаратизма в области нет, но до встречи с "зелеными человечками" на всякий случай готовятся.

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