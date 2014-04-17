В Запорожье открыто уголовное дело по факту государственной измены

В Запорожье открыто уголовное производство по факту государственной измены.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, уголовное производство открыто управлением СБУ в Запорожской области в отношении жителя Запорожской области, который подозревается в работе на разведку РФ.

Читайте такжеТимчук: Российские спецслужбы "покупают" донецкую милицию

«Установлено, что 33-летний житель г. Энергодар, находясь на территории автономной республики Крым, получил задание от представителя госорганов РФ оказывать помощь в проведении подрывной работы на территории Украины. Целью данного задания было снижение уровня обороноспособности вооруженных сил Украины, создание условий для деятельности на территории нашего государства иностранных разведок, а также возможностей для захвата юго-восточных регионов путем отслеживания размещения украинских военных подразделений и правоохранительных органов на маршруте Севастополь-Мелитополь-Луганск», - сообщили в облпрокуратуре.

Читайте такжеВ Запорожской области СБУ задержала агента военной разведки РФ

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Расследование по данному производству взято на контроль прокуратурой Запорожской области.