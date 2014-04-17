ГПУ подозревает "Сбербанк России" в финансировании террористов в восточных областях

Об этом в эфире "5 канала" заявил и.о. генерального прокурора Украины Олег Махницкий.

"Сегодня по делу (о финансировании терроризма, - ред.) проверка проводится и прекращено финансирование 14 банков, которые были финансовыми площадками, собственно, сепаратизма. Уже 300 уголовных дел по этим фактам направлены в суд, т.е. находятся уже на стадии судебного рассмотрения. Тут работа ведется и продолжается, - отметил Махницкий.

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"В частности, могу сказать, что заведено уголовное производство также по такому банку, как "Сбербанк России"... (подозревается - Ред.) в финансировании терроризма... это прямой состав преступления", - добавил он.