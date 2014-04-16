Часть сотрудников донецкой милиции перешла на сторону сепаратистов - Ярема

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Яремы, «в Донецке ситуация очень сложная. Мэр города и глава администрации постоянно с нами на связи. Есть работники милиции, которые отстаивают позицию украинской независимости и никак не сотрудничают с сепаратистами. А есть работники милиции, которые надели георгиевские ленточки, и находятся в подчинении сепаратистов», - сказал Ярема.

Как сообщал УНИАН, утром 16 апреля вооруженные люди захватили Донецкий горсовет. По словам руководителя пресс-службы донецкого горсовета, в здание зашли вооруженные люди в масках, более 30 человек, которые расположились на всех этажах. Захватчики сказали, что представляют общественную организацию «Оплот» и выдвинули свои требования. Среди них - проведение местного референдума 11 мая, но для этого они требуют, чтобы Верховная Рада приняла соответствующие законы для того, чтобы местный референдум был легитимным.

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Мэр Донецка Александр Лукьянченко провел с ними переговоры, после чего заявил, что в Донецкий горсовет будет введена милиция и организована совместная работа с вооруженными активистами, которые захватили здание, для предотвращения провокаций.