США не считают события в Украине гражданской войной - Госдеп

04:55, 16 апреля 2014
Политика
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США не считают события в Украине гражданской войной.

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Об этом заявила представитель Госдепартамента США Джен Псаки, передает "Эхо Москвы".

По ее словам, в Вашингтоне не сильно сомневаются в наличии связи между Россией и вооруженными сепаратистами, которые провоцируют беспорядки в восточных областях Украины.

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"Украинское правительство предпринимает свои шаги, посылает свои войска, чтобы восстановить порядок, но это вряд ли можно назвать гражданской войной", - подчеркнула Псаки.

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