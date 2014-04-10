Добкин сомневается, стоит ли "возвращать на трон" Януковича

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Донецке на коротком брифинге после встречи со своими избирателями во дворце спорта «Дружба».

Добкин отметил, что, к сожалению, нынешнее украинское правительство не имеет возможности вести диалог с Российской Федерацией, потому что в России ждут появления легитимной власти.

Но, по его мнению, и возвращение в Украину Януковича не решит эту проблему.

Читайте такжеВ Луганске освистали и избили Добкина«Есть предложение привезти сюда и вернуть на трон Виктора Федоровича Януковича. Но я думаю, что это не самый действенный вариант решения проблемы, потому что он тоже неоднозначно воспринимается всем украинским обществом», - сказал Добкин.

Он считает, что в Украине надо дождаться или выборов президента, или использовать иностранные государства в качестве посредников в переговорах с Россией.

При этом он подчеркнул, что проблемы Украины должна решать только сама Украина.

«Пока мы не станем равноправными партнерами в переговорном процессе с Российской Федерацией, мы многие вопросы не решим», - сказал Добкин.