Путин "устал" от Медведева и может отправить его в отставку в течение двух недель - СМИ

Об этм пишет Газета.ru.

В частности, издание называет причины возможной отставки правительства РФ. Во-первых, ситуация в российской экономике ухудшается настоль стремительно, что Путин не может позволить себе и дальше иметь сугубо «технический» кабинет министров. Во-вторых, 17 апреля завершается конкурс на должности судей объединенного Верховного и Высшего арбитражного суда. Председателем которого вновь может стать Медведев. Кроме этого, по мнению издания, "на волне популярности, которую получил Путин в России после аннексии Крыма, нужно стремительно двигаться дальше".

"Обсуждается два сценария: либо заменят нескольких особо слабых и надоевших министров, либо перемены коснутся всех, включая премьера", - пишет издание.

Один из источников Газеты.Ru отмечает, что у действующего правительства РФ минусов больше, чем плюсов. Читайте такжеПутин угрожает Европе возвращением "ада" ХХ века - МИД Польши

"Но есть одно «но»: слово, данное Путиным Медведеву, что быть ему премьером до 2018 года. Путин действительно устал от него, — говорит источник, имея в виду премьера. — Он его раздражает. Но Путин вряд ли будет его сейчас менять. Да и какой пост можно предложить взамен? Разве что давно обсуждающийся пост главы Верховного суда? Но и тут вопрос: доверит ли Путин Медведеву всю судебную систему?", - пишет Газета.Ru.

Преемниками Медведева могут стать экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин, первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов или мэр Москвы Сергей Собянин.