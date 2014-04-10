Причиной ночного пожара в офисе КПУ может быть поджог - пожарные

Пожарные говорят, что вероятной причиной пожара в офисе Коммунистической партии Украины, который расположен на улице Борисоглебской, 7, является поджог, сообщает Радио Свобода.

«Вероятно, что причиной пожара является поджог, - рассказал пожарный Олег Нечупий, который работал на месте. - В трех местах сразу пожар не может возникнуть. Выгорело 100 квадратных метров на первом этаже и столько же - на втором. Частично пострадал третий этаж».

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Труднее ликвидировать пламя оказалось именно в подвале. Высокая температура долгое время не позволяла пожарным попасть внутрь. Сейчас причину возгорания устанавливает следственно-оперативная группа.

Сегодня милиция дважды приезжала к зданию с требованием к активистам люстрационного комитета «Никогда снова» оставить самовольно занятые помещения. Сначала правоохранителям отказали, но уже около 22:00 члены комитета вышли из здания.