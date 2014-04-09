В Киеве горел офис КПУ

Об этом в прямом эфире сообщило "Громадське ТВ".

С февраля 2014 года и до сегодня в этом помещении находился Люстрационный комитет и Канцелярская сотня Майдана, также там находилось большое количество их документов. Несколько часов назад милиция сообщила, что по решению суда протестующие освободили здание.

Представитель Самообороны Подола Евгений по телефону сообщил, что на месте происшествия по состоянию на 22.50 еще работали пожарные.

По данным корреспондента "Общественного ТВ", пожарные прибыли вовремя, поэтому сгорело лишь несколько комнат.

Кроме того, в здании все залито бензином, разбита техника и взломаны сейфы. В помещении найдено несколько емкостей с бензином.

Позже стало известно, что свои документы "майдановцы" успели вывезти днем.

Также выяснилось, что, по предварительным данным, никто из людей в пожаре не пострадал.