В Одессе милиция отпустила задержанных Самообороной Майдана сепаратистов

Как сообщила УНИАН старший инспектор по связям с общественностью Одесского городского управления МВД Татьяна Хмельницкая, доставленные 7 апреля в райотдел милиции мужчины «опрошены и отпущены, их личности установлены».

«Согласно новому УПК, оснований для их задержания в райотделе не было. У них изъят пистолет, который отправлен на экспертизу. По предварительным данным, это – оружие травматического характера. Данные граждане – жители Одесского региона», - сказала Хмельницкая.

Читайте такжеВ Одессе евромайдановцы задержали вооруженных провокаторов По данному факту начато уголовное производство по ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами).

Как сообщал УНИАН, 7 апреля в Одессе самооборона местного Евромайдана задержала 5 вооруженных антимайдановцев, пытавшихся спровоцировать беспорядки во время митинга возле памятника Дюку, на Приморском бульваре.

Согласно информации «Евромайдана-Одесса», около 18.00 возле памятника, где начали собираться сторонники единой Украины, появилась группа парней, которые вытащили из сумки и попытались развернуть гербовый флаг Российской империи.

Самооборона попыталась помешать это сделать, но они достали газовые баллончики и начали брызгать членам самообороны в лицо. У задержанных самообороной были 2 пистолета, газовые баллончики, петарды, ножи и прочие атрибуты для нападения.

Читайте такжеВ Одессе определены шаги по предотвращению сепаратистских действий - ПорошенкоСамооборона вызвала милицию, которая забрала неизвестных в Приморский райотдел. В то же время, согласно сообщению «Евромайдан-Одесса», по Екатерининской улице подъехали две машины: черный «Мерседес», номера ВВ0015ВТ (с надписью «продается») и черный «Мицубиши» - номера ВН 0161ВО.

И порядка 20 сторонников России начали выгружать из машин щиты, металлические пруты, биты… Через некоторое время они получили команду отступить и уехали.