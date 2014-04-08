Судья Хозсуда Киева обвинила заместителя председателя ВХСУ в давлении

Об этом она заявила на заседании Совета судей хозяйственных судов Украины 6 апреля.

Прыгунова заявила, что она "является ярким примером того, как действует судебная круговая порука с теми добросовестными судьями, которые отказываются принимать неправосудные решения под давлением руководства суда", сообщает РБК-Украина.

Судья рассказала, что 7 февраля 2014 года в Хозяйственном суде города Киева, где она работает, состоялось производственное совещание судей. По словам Прыгуновой, на этом совещании на судей Хозсуда столицы и непосредственно на нее "Емельяновым оказывалось сильнейшее давление, происходило вмешательство в деятельность судей по осуществлению правосудия, что является прямой угрозой независимости судей". Относительно указанных неправомерных действий Емельянова Прыгунова 12 февраля направила официальные сообщения к Президенту Украины, Совету судей Украины, в Высший совет юстиции.

Судья подчеркнула, что в случае получения уведомления об угрозе независимости судьи Совет судейУкраины обязан безотлагательно проверить и рассмотреть такое обращение с участием судьи и принять необходимые меры для устранения угрозы. Вместе с тем, 24 марта Высший совет юстиции направил ее заявление на рассмотрение Совета судей хозяйственных судов Украины, который возглавляет непосредственно Емельянов, действия которого она оспаривает.

Она убеждена, что Совет судей хозяйственных судов Украины и Емельянов не имеет ни моральных, ни законных оснований рассматривать это заявление, поэтому повторно требует направить его на рассмотрение по существу единственному уполномоченному органу - Совету судей Украины.

По ее словам, вызывает беспокойство тот факт, что судьи, которые занимают административные должности и непосредственно оказывают давление на судей, одновременно занимают и руководящие должности в органах судейского самоуправления, что вообще делает невозможным осуществление соответствующей защиты судьям.

Прыгунова подчеркнула, что всем давно известна ее позиция "относительно принципа совершения так называемого "донецкого" судопроизводства", к которому Емельянов и его руководитель - председатель Высшего хозяйственного суда Украины Виктор Татьков - имеют непосредственное отношение.

По словам Прыгуновой, Татьков был назначен председателем ВХСУ "только потому, что он родился в Донецкой области и является кумом экс-президента Виктора Януковича и экс-генпрокурора Виктора Пшонки. А заместителя председателя ВХСУ Емельянова журналисты считают "карманным" судьей Александра Януковича - за его помощь со сделками в пользу Компании "Мако".

Судья Прыгунова подчеркнула, что во времена их управления была утверждена система распределения дел, которая, в нарушение закона, позволяет манипулировать распределением дел на конкретных подконтрольных судей. В частности, по такому резонансному делу, как взыскание долга ЕЭСУ в пользу Российской Федерации. По словам Прыгуновой, именно Емельянов заставил судей принимать такие неправосудные решения, в результате которых Украина понесла многомиллионные убытки. "При этом вы обещали судьям, что наказания за вынесенные неправосудные решения не будет, поскольку ЮлияТимошенко никогда не выйдет из тюрьмы", - отметила судья. По ее словам, именно благодаря его давлению осуществлялся рейдерский захват помещений по ул. Шота Руставели, 11 в Киеве. И таких случаев множество. Но после того, как сменилась власть, Емельянов срочно "перекрасился".

"Хочу ответственно заявить , глядя вам в глаза, что лично вы требовали от судей принимать неправосудные решения, прикрываясь интересами экс-президента Януковича или членов его "семьи". Сейчас же вы давите на судей, но прикрываясь уже якобы указаниями кандидата в президентыТимошенко или депутатов из ее фракции" , - подчеркнула Прыгунова.

"Именно на вас лежит ответственность за утрату обществом доверия хозяйственным судам Украины и если вы считаете себя порядочным человеком, должны добровольно уйти в отставку, а не позорно ждать люстрации" , - заявила Прыгунова, обращаясь к Емельянову.

Вместе с тем судья сообщила, что после публикации ее статьи "Судебная реформа. Саботаж", ей начали поступать угрозы. "Поэтому, в случае возникновения у меня или членов моей семьи каких-либо проблем, как то: самоубийства, несчастный случай, убийство и т. п., виноват в этом будет исключительно Емельянов Артур Станиславович. Прошу считать это моим официальным заявлением в Генеральную прокуратуру Украины, Министерства внутренних дел Украины, СБУ", - заявила Прыгунова.