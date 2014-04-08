Аваков: Милиция укрепила свои подразделения в восточных областях

Об этом заявил глава ведомства Арсен Аваков в эфире "5 канала" в понедельник вечером, пишет Украинская правда.

"МВД дополнительно укрепило все свои подразделения и группировки во всех трех восточных областях – и в Харькове, и в Луганске, и в Донецке. Везде подтянуты силы из других регионов страны", - сказал он.

"Это спецподразделения, которые в состоянии адекватно реагировать без учета местной специфики и без учета местных нюансов, которые могут дать отпор любому агрессивному действию", - заявил министр.

При этом он отметил, что "множество милиционеров в Харькове, мягко говоря, не выполнили свою задачу".

"Но правда и в том, что достаточно ясно стало теперь, что и в милиции Харькова, когда непростая ситуация, которая месяц не меняется так быстро, как хотелось бы, но и в этой милиции есть патриоты, делающие то, что должны - делающие свою работу", - подчеркнул Аваков.

"Днем было несколько столкновений. Милиция задержана несколько человек, которые нападали на евромайдановцев, изъяв у них пистолеты, заточки, ножи", - добавил министр.

На вопрос, идентифицированы ли зачинщики сепаратистских акций в Харькове, он ответил утвердительно, отметив, что определены "несколько человек лидеров, которые находятся в толпе".

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Также идентифицированы неместные участники пророссийских акций, путающихся в географии города, однако "мы также ясно понимаем, что значительная часть присутствующих - это реально харьковские маргиналы со значительным добавлением коммунистического электората", отметил министр.

"Хочу заверить всех: эмоция подогретого сепаратизма, пройдет как похмелье. Последствия будут неотвратимы, как и итог будет неотвратим. Ситуация будет полностью под контролем", - резюмировал Аваков.