НАТО оценивает количество войск РФ на границе с Украиной в 40 тысяч человек

Об этом сообщает польское агентство РАР со ссылкой на информацию Reuters.

"Мы не видим существенных изменений в дислокации российских солдатов на восток от украинской границы", - сказал сегодня представитель НАТО, слова которого цитирует агентство.

Согласно сообщению, на восточной границе с Украиной, по оценкам НАТО, находиться около 40 тыс. военных.

Ранее сегодня глава украинского правительства Арсений Яценюк заявил, что российские войска продолжают находиться в 30 км от границы с Украиной, и обвинил Россию в разжигании сепаратистских настроений на украинском Востоке.

Читайте такжеНАТО увеличит военное присутствие в Польше - Туск

И.о. президента Украины Александр Турчинов назвал последние беспорядки на востоке реализацией "второй волны российской спецоперации", направленной на дестабилизацию ситуации в стране.

На прошлой неделе главком войсками НАТО в Европе генерал Бридлав заявил, что Россия сконцентрировала на границе с Украиной достаточное количество военных, которые бы позволили "реализовать ее цели" за 3-5 дней.

Глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что под этими целями генерал имел ввиду захват юго-восточных украинских областей.

В марте Россия с помощью своих военных захватила и позже включила в свой состав украинский полуостров Крым, что ряд экспертов оценили как первый шаг на пути по захвату юго-востока Украины.