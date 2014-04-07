В Днепропетровске милиция "ловит" сепаратистов через соцсети

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Днепропетровского городского управления внутренних дел генерал-майор милиции Виталий Глуховеря.

«В соцсетях появилась информация с призывами собираться возле Днепропетровской облгосадминистрации. По данным фактам открыто уголовное производство по ч 1. ст. 14 (приготовление к преступлению), ч.1 ст. 294 (приготовление к массовым беспорядкам, которые сопровождаются насилием над личностью, поджогами, уничтожением имущества, захватами административных зданий) и ст. 295 (публичные призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку: погромам, поджогам) УК Украины», - отметил Глуховеря.

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По его словам в горуправлении милиции создана специальная оперативная группа, которая будет устанавливать подстрекателей.

Начальник городского УВД Днепропетровской области также сообщил, что в Днепропетровске введен усиленный вариант несения службы правоохранителями. В том числе, усилена охрана административных зданий, усилено патрулирование улиц и мест массового скопления людей.

«Ситуация в Днепропетровской области остается стабильной и контролируемой», - заявил Глуховеря.