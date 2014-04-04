Наливайченко: Правоохранители получили санкции на арест экс-главы СБУ

Об этом заявил глава СБУ Валентин Наливайченко в эфире программы Шустер LIVE, пишет Украинская правда.

"Господин Якименко должен явиться на допрос, и у нас уже есть санкции, по материалам расследования, на его привод, доставку в суд и арест", - сообщил он.

Наливайченко считает, что экс-глава СБУ должен объяснить, с чьего разрешения в декабре 2013 года, а также январе и в феврале 2014 года в Украине были развернуты командные пункты для ФСБ России "для генералов, которые приехали в нашу страну и вместе с ним планировали антитеррористическую операцию против мирных граждан".

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Наливайченко также напомнил, что Украина требует от России допроса генерал-полковника ФСБ, "который в январе-феврале по дипломатическому паспорту приезжал, и вместе с 30 другими высокопоставленными офицерами вызвал на доклад, в том числе, господина Якименко, находился на антитеррористическом полигоне СБУ".