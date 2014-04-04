"Укрпочта" перестала доставлять корреспонденцию в Крым / ZN.UA

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Сообщаем, что в связи с силовым захватом АР Крым и города Севастополь и блокировкой всех отделений почтовой связи УГППС "Укрпочта" на территории полуострова, национальный оператор вынужден временно прекратить прием и доставку почты в направлении к АР Крым и город Севастополь до урегулирования ситуации", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, государственное почтовое предприятие "Укрпочта" с 27 марта 2014 года начало пересылать все почтовые отправления в Крым как международную почту через РФ.