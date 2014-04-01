«Правый сектор» вышел из отеля «Днепр» в центре Киева без оружия.

Об этом написал на своей странице в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Погрузились в автобусы. Вместе с сотрудниками СБУ выехали в один из загородных лагерей. Экперты МВД начали осмотр опустевшего здания», - сообщил глава МВД.

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Ранее, позно вечером 31 марта, Аваков сообщил в Facebook, что возле ресторана «Мафия» в нескольких десятках метров от Майдана Незалежности «некто Орест из «Правого сектора», по свидетельству очевидцев, открыл стрельбу. Ранено трое - двое тяжело. Среди раненых - двое бойцов Самообороны Майдана, замглавы Киевгорадминистрации Богдан Дубас. причины стрельбы неизвестны. Раненые в больнице. Стрелявший был заблокирован в туалете кафе другими активистами. До прибытия милиции в кафе прибыли из отеля «Днепр» тяжело вооруженные представители «Правого сектора» - раздвинув блокирующих стрелявшего, вывели его через образованный коридор и сопроводили в отель «Днепр».

Аваков подчеркнул: «Что должен делать министр? Правильно - отдал команду блокировать бандформирование. Задержать виновных. Все силовые отряды приведены в состояние боевой готовности».