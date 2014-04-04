Министр обороны РФ обосновал захват Крыма угрозой российским войскам

Об этом заявил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на внеплановом заседании коллегии военного ведомства, передает ИТАР-ТАСС.

"В последние несколько месяцев внутриполитическая ситуация на Украине продолжала ухудшаться и в начале марта достигла своей кризисной фазы. Возникла угроза жизни гражданского населения Крыма и опасность захвата российской военной инфраструктуры экстремистскими организациями", - сказал он.

Читайте такжеЯпония намекнула РФ на референдум на Курилах и напомнила об украинцах Дальнего Востока"Это потребовало от министерства обороны решительных действий", - подчеркнул министр. "Исходя из сложившейся обстановки, подразделения Черноморского флота усилили охрану российских военных объектов в Крыму", - напомнил Шойгу.

Под "усилением охраны российских военных объектов", очевидно, имеется ввиду появление в начале марта в Крыму российских солдат без опознавательных знаков, которые начали планомерно захватывать объекты украинской военной инфраструктуры.

Во время штурма ими 13-го фотограмметрического центра Центрального управления военно-топографического и навигации Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных Сил Украины в городе Симферополь были убиты украинский военнослужащий прапорщик Сергей Кокурин, а также одно из поддерживающих оккупантов гражданских лиц.

Огонь вели неизвестные снайперы без опознавательных знаков, вероятно, также являющиеся российскими военнослужащими.

"В ходе данных мероприятий Российская Федерация не нарушила ни одного двустороннего договора с украинской стороной, а также своих международных обязательств", - подчеркнул Шойгу.

Напомним, в процессе военных действий по оккупации Крыма Владимир Путин 4 марта выступил с заявлением о том, что Россия не обязана соблюдать обязательства, данные предыдущим властям Украины, после того, как в стране произошла революция.

Также Госдума РФ в одностороннем порядке денонсировала все соглашения с Украиной по Черноморскому флоту.

Кроме того, военная аннексия Крыма является открытым нарушением Будапештского меморандума 1994 года, по которому Украине в обмен на отказ от ядерного оружия гарантировались соблюдение суверенитета и территориальной целостности. Странами-гарантами выступили Россия, США и Великобритания.