Порошенко: Правительство должно обязать «Нафтогаз» судиться с «Газпромом»

С такой инициативой в Кабинет министров обратился народный депутат Петр Порошенко после того, как российское правительство решило отменить «нулевую пошлину на газ для Украины», или так называемую «харьковскую скидку», сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.

Порошенко подчеркнул, что объявленная цена в размере 485 долларов негативно влияет на украинскую экономику, снижает конкурентоспособность отечественных товаров на внешних и внутреннем рынках, вынудит и в дальнейшем повышать стоимость газа для населения и теплокоммунэнерго.

«Условия контракта 2009 года, - отметил Порошенко, - не соответствуют рыночным реалиям, которые сложились на европейском рынке. Сам контракт подписывался в условиях грубого давления и шантажа России по отношению к Украине и Евросоюзу».

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По убеждению Порошенко, судя по не единичным прецедентам, у «Нафтогаза» есть все шансы выиграть судебный процесс. «Европейские компании получали таким способом существенные скидки от «Газпрома». Иногда «Газпром» соглашался на них, чтобы избежать непосредственных судебных рассмотрений. В качестве примера, в 2012 году польская газовая компания PGNiG добилась от «Газпрома» скидки до 15% без всяких политических условий – да еще и задним числом», - заметил Порошенко.

«В нынешних условиях, - считает Порошенко, - когда Россия и ее ведущие компании находятся под угрозой еще более глубоких экономических санкций со стороны ЕС, а наша правовая позиция является обоснованной и безукоризненной, самое время добиться справедливости в независимом суде».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 апреля, председатель «Газпрома» Алексей Миллер во время встречи с главой правительства России Дмитрием Медведевым заявил, что правительство Российской Федерации в связи с односторонней денонсацией соглашений с Украиной относительно Черноморского флота, в частности харьковских соглашений, отменил льготную таможенную пошлину на газ для Украины, которая предусматривает повышение цены на газ на 100 долларов - до 485 долларов за тысячу кубометров.

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Накануне, 2 апреля, министр финансов Украины Александр Шлапак отмечал, что Минфин ожидает повышения цены газа, который импортируется из России, до 487 долларов за тысячу кубометров после денонсации соглашений между Украиной и Россией о базировании Черноморского флота в Крыму. При этом он подчеркнул, что Украина не признает денонсации харьковских соглашений таким образом, как они денонсируются, и в таком случае имеет право говорить о денонсации, например, газовых соглашений 2009 года.